На Сумщине полицейские изъяли каннабис, патроны и несколько единиц оружия

Вечером 16 ноября, в рамках реализации ряда оперативно-розыскных мероприятий работники полиции по решению суда прибыли на осмотр гаражного помещения, где находился его 33-летний владелец вместе со своими двумя приятелями.
Едва начав осмотр, сыщики и следователи сразу натолкнулись на бумажные пакеты и целлофановые пакеты с измельченным сухим коноплей, приготовленным к употреблению.
Как выяснилось в ходе обыска, автомобиль ВАЗ-21099, находившийся в помещении, принадлежал не владельцу гаража, а одному из его гостей - 31-летнему товарищу. Машину также осмотрели, и в салоне, в нише водительской двери, также «нашелся» пакет с каннабисом, общий вес которого составил около 8 граммов.
Заподозрив, что аналогичные пакетики могут иметь при себе оба гостя, полицейские провели поверхностную проверку их одежды. И, как оказалось, были правы: в кармане другого знакомого, 18-летнего юноши, нашелся целлофановый пакетик с белым мелко-кристаллическим порошком и пакет с каннабисом весом около 5 граммов.
Однако и на этом «находки» не закончились - чуть позже правоохранители нашли два пакета с патронами калибра 9 и 7,62 мм и несколько пластиковых бутылок с дробью и, вероятно, гранулированным порохом. Кроме того, были найдены и изъяты несколько запчастей к нарезному огнестрельному оружию и два предмета, похожие на пистолеты.
К тому же, еще несколько пакетов с марихуаной полицейские нашли и изъяли в квартире владельца гаража.
«По приблизительным нашим расчетам, общий вес изъятого наркотического сырья составляет около 1,5 кг, а это - почти 50 000 гривен по ценам «черного рынка», - комментирует события руководитель Лебединского отделения полиции Олег Цуриков. - Сейчас все дурман-зелье и другие «находки» направлены на экспертные исследования, решается вопрос об открытии ряда уголовных производств. Поэтому всем трем парням придется отвечать за хранение наркотиков, а владельцу гаража - еще и за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой и боеприпасами».
Следствие продолжается, мужчин проверяют на возможную причастность к реализации наркотиков и выясняется вероятное круг других лиц, в той или иной степени имеют отношение к уличенным фактам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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