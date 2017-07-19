Сумской ЦПАУ набирает обороты в выдаче биометрических паспортов В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан.

Об этом, докладывая во время аппаратного совещания 20 ноября о ситуации с выдачей биометрических паспортов в управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», сообщила его начальник Алла Стрижова.

По ее словам, 1 октября 2016 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины». Соответствующие изменения в действующем законодательстве расширили полномочия органов местного самоуправления.

С начала августа текущего года отдел по вопросам оформления паспортных документов заработал в тестовом режиме, 31 августа состоялось его официальное открытие.

По состоянию на 1 ноября принято документы на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу от 1661 лица и паспорта гражданина Украины от 743 человек. За указанный период в городской бюджет поступило более 3 млн гривен.

В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» можно подать документы на получение паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем.

Административная услуга платная (кроме получения паспорта гражданина Украины впервые) уплачивается административный сбор, средства частично поступают в городской бюджет (70% от административной услуги).

Порядок исчисления административного сбора определено законом, как сумма стоимости бланка, стоимости персонализации и стоимости государственной услуги.

На сегодняшний день при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в обычном режиме граждане оплачивают стоимость административной услуги (253 грн) и стоимость бланка (304 грн 32 коп.). Это при оформлении документа в течение 20 рабочих дней. В случае оформления документа в течение семи рабочих дней, сумма стоимости государственной услуги удваивается (и составляет соответственно 506 грн.).

Таким образом стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 557,32 грн (оформление в течение 20 рабочих дней) или 810,32 грн (оформление в течение семи рабочих дней).

При оформлении паспорта гражданина Украины в обычном режиме выплачивается стоимость административной услуги (87 грн) и стоимость бланка (192 грн) сроком 20 рабочих дней, при оформлении за 10 рабочих дней сумма стоимости государственной услуги удваивается (и составляет соответственно 174 грн).

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 279 грн (оформление в течение 20 рабочих дней) или 366 грн (оформление в течение 10 рабочих дней).

Прием граждан работниками отдела по вопросам оформления паспортных документов происходит электронной записью через терминал ЦПАУ.

Алла Стрижова отметила, что сначала необходимо пройти консультацию (услуга приоритетная), во время которой проверяется состояние, целостность и исчерпывающий перечень документов, выдаваемых реквизиты на оплату соответствующей услуги, а затем после оплаты и наличии всех документов выдается талон на прием.

Во время приема документы заносятся в электронный реестр, заполняется заявление-анкета, снимаются биометрические данные, параметры (оцифрованного изображения лица человека, оцифрованного подпись лица, оцифрованы отпечатки пальцев). Процедура занимает от 20 до 40 минут.

«На сегодня установленные сроки изготовления загранпаспортов не соблюдаются. В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических загранпаспортов задерживают из-за того, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» не успевает изготовить документы, о чем предупреждается каждого посетителя во время консультации и приема», - отметила чиновница.

Сейчас прием и выдача документов осуществляется на четырех рабочих станциях. С августа там работало пять специалистов. Однако с учетом того, еженедельный график работы составляет 56 часов, этого количества работников не хватало. Поэтому их количество было увеличено на четыре человека. Кроме того, сообщила Алла Стрижова, для бесперебойной работы отдела необходимо приобрести станцию для выдачи биометрических документов.