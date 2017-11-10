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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20188

Бурынчанка заплатила псевдополицейским 10 тысяч за освобождение сына

«Спасая» сына от несуществующей уголовной ответственности, 44-летняя жительница Бурыни осталась без сбережений.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции обратилась 44-летняя жительница города, которая сообщила, что неизвестные лица обманули ее на сумму 10000 гривен. Работникам полиции она рассказала, что на ее мобильный поступил звонок якобы от ее сына, который сообщил, что он в настоящее время находится в полиции. Далее трубку взял незнакомец, представился старшим следователем полиции и указал, что ее сына задержали за преступления, связанные с наркотиками, в результате чего ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. И если женщина хочет «спасти» сына от тюрьмы, предложил «решить» этот вопрос за денежное вознаграждение. Злоумышленник отметил, что если в течение часа они не будут иметь двух тысяч долларов США, в отношении сына женщины откроют уголовное производство.

Смущенная мать согласилась на условия аферистов и с помощью телефонных подсказок, не вешая трубку, пошла к банкомату и на счет мошенников перечислила 10 000 гривен, которые были у нее в наличии. После чего позвонила сыну, который только что вернулся с работы и ни в какую полицию не попадал.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.190 ч.1 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уже установили владельца счета, куда были перечислены деньги и ведут поиски злоумышленника. В полиции еще раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, а подобную информацию проверять в соответствующих органах. Не перечисляет незнакомцам никаких денег, а о таких звонках всегда сообщайте полицию по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Бурынь Мошенничество

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