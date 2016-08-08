За неделю на Сумщине зарегистрировано 63 ЧП На пожарах один человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 63 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено материальных ценностей на общую сумму 1 млн 350 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 72 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, со снижением температурных показателей на Сумщине участились пожары, вызванные нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований: следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.