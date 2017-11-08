На Ковпака снова нет воды КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения.

В связи с аварийным ремонтом водопровода по ул. Ковпака, 77А сегодня, 20 ноября, в 9:45 прекращена подача воды в дома №№ 77А, 85, 87, 81А, 81Б, 81В, 91 по ул. Ковпака. По завершении аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.