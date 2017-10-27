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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уничтожили 72 боеприпасов времен войны

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 70 артиллерийских снарядов (152, 122, 100, 76 мм), минометную мину калибра 82 мм, ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны, обнаруженные в Бурынском, Шосткинском, Путивльском, Сумском, Лебединском, Краснопольском районах, городе Ахтырка.

В частности, 13-14 ноября пиротехники обезвредили 62 артснаряда, которые накануне нашел житель с. Шкирмановка Шосткинского района в лесу на расстоянии 2,5 км от жилых домов.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 260 случаев обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы

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