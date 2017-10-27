На Сумщине уничтожили 72 боеприпасов времен войны

В частности, 13-14 ноября пиротехники обезвредили 62 артснаряда, которые накануне нашел житель с. Шкирмановка Шосткинского района в лесу на расстоянии 2,5 км от жилых домов.
Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 260 случаев обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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