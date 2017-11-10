Патрульные задержали сумчан, укравших чугунную ванну Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных гражданах, которые с дачного кооператива, что на улице Белопольское шоссе, выносят чугунную ванну.

По мнению заявителя, указанный предмет незнакомцы могли похитить. Отреагировав на сообщение, инспекторам удалось установить данных лиц. Как выяснилось, они хотели сдать ванну в пункт приема металлолома, однако историю ее происхождения объяснить не смогли.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и начали обследовать прилегающую территорию кооператива, где обнаружили место, где вероятно была выкопана ванна.

Впоследствии, полицейские установили владелицу территории с которой 26- и 31-летние граждане, вероятно похитили ее имущество. Женщина подтвердила, что ванна принадлежит ей.

По данному факту проводится проверка.