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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1982

Патрульные задержали сумчан, укравших чугунную ванну

Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных гражданах, которые с дачного кооператива, что на улице Белопольское шоссе, выносят чугунную ванну.

По мнению заявителя, указанный предмет незнакомцы могли похитить. Отреагировав на сообщение, инспекторам удалось установить данных лиц. Как выяснилось, они хотели сдать ванну в пункт приема металлолома, однако историю ее происхождения объяснить не смогли.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и начали обследовать прилегающую территорию кооператива, где обнаружили место, где вероятно была выкопана ванна.

Впоследствии, полицейские установили владелицу территории с которой 26- и 31-летние граждане, вероятно похитили ее имущество. Женщина подтвердила, что ванна принадлежит ей.

По данному факту проводится проверка.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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