Патрульные задержали сумчан, укравших чугунную ванну

По мнению заявителя, указанный предмет незнакомцы могли похитить. Отреагировав на сообщение, инспекторам удалось установить данных лиц. Как выяснилось, они хотели сдать ванну в пункт приема металлолома, однако историю ее происхождения объяснить не смогли.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и начали обследовать прилегающую территорию кооператива, где обнаружили место, где вероятно была выкопана ванна.
Впоследствии, полицейские установили владелицу территории с которой 26- и 31-летние граждане, вероятно похитили ее имущество. Женщина подтвердила, что ванна принадлежит ей.
По данному факту проводится проверка.
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