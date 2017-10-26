Сумские школьники посетили управление патрульной полиции Повторить значение дорожных знаков, примерить полицейскую экипировку и спецсредства и посидеть в служебном автомобиле - все это имели возможность осуществить ученики 6-х классов одной из сумских школ в Управлении патрульной полиции в городе Сумы.

Патрульные провели со школьниками занятия по правилам безопасного поведения вблизи проезжей части, а также напомнили значение дорожных знаков.

Далее дети ознакомились со спецсредствами и экипировкой, с которой патрульные ежедневно несут службу по охране общественного порядка в городе.

Уже в конце встречи школьники имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и получить книги «Твоя безопасность».