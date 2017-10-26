Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3718

Сумские школьники посетили управление патрульной полиции

Повторить значение дорожных знаков, примерить полицейскую экипировку и спецсредства и посидеть в служебном автомобиле - все это имели возможность осуществить ученики 6-х классов одной из сумских школ в Управлении патрульной полиции в городе Сумы.

Патрульные провели со школьниками занятия по правилам безопасного поведения вблизи проезжей части, а также напомнили значение дорожных знаков.

Далее дети ознакомились со спецсредствами и экипировкой, с которой патрульные ежедневно несут службу по охране общественного порядка в городе.

Уже в конце встречи школьники имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и получить книги «Твоя безопасность».

Право Патрульная полиция

По тематике

13.11.2017 16:23

Сумами ездили подростки с мачете и бейсбольной битой

Патрульные обнаружили в авто несовершеннолетнего водителя предметы неизвестного происхождения....

07.11.2017 17:09

Попался на горячем: копы оштрафовали водителя за проезд на красный (видео)

6 ноября, около 11 часов, экипаж патрульных остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Линейная - Харьковская....

01.11.2017 15:11

Сумские копы оштрафовали псевдоинвалида

Патрульные вынесли постановление на водителя, который занял место, отведенное для людей с инвалидностью....

Патрульная полиция информирует об увеличении штрафов за стоянку на местах для инвалидов
26.10.2017 14:41

Патрульная полиция информирует об увеличении штрафов за стоянку на местах для инвалидов

С 26 октября вступил в действие закон об увеличении ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на местах,...

В Сумах патрульные вместе с Федерацией автоспорта Сумщины сдавали кровь
26.10.2017 14:20

В Сумах патрульные вместе с Федерацией автоспорта Сумщины сдавали кровь

В Сумском областном центре службы крови началась акция «Безопасная дорога», посвященная Дню автомобилиста и дорожника....

Новости

Сумские школьники посетили управление патрульной полиции
Сегодня 08:37
Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших
Сегодня 08:14
Сьогодні в Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності
Сегодня 08:12
Полпути позади: ахтырский ультрамарафонец в ТОП-4
Сегодня 08:00
На Глуховщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч
Вчера 17:48
Более 300 книг тростянецкой библиотеке подарила пра-пра-правнучка Леопольда Кенига
Вчера 17:22
Сумские копы остановили пьяную сумчанку без прав
Вчера 17:21
Маленьких сумчан запрошують на класну екскурсію
Вчера 17:19
Сумчанам покажуть роботи студентів із прифронтової Мар’їнки
Вчера 17:15
Пограничники задержали нарушителя государственной границы Украины
Вчера 16:58
В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах
Вчера 16:42
За прошедшие выходные на Сумщине полицейские разоблачили 9 воров
Вчера 16:22
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.