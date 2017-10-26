Сумские школьники посетили управление патрульной полиции

Патрульные провели со школьниками занятия по правилам безопасного поведения вблизи проезжей части, а также напомнили значение дорожных знаков.
Далее дети ознакомились со спецсредствами и экипировкой, с которой патрульные ежедневно несут службу по охране общественного порядка в городе.
Уже в конце встречи школьники имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и получить книги «Твоя безопасность».
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