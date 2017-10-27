Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22168

Стартовала Лига Сумщины по гандболу

18-19 ноября в Сумах прошли два первых тура Лиги Сумщины по гандболу.

Игры проходили в манеже СумГУ.

1 тур

ГК «СумГУ» 33:28 ГК «Ин Тайм»

«Союз» 21:24 ГК «Конотоп»

ГК «Харьков» 23:20 ГК «СНАУ»

2 тур

ГК «Конотоп» 26:28 ГК «СумГУ»

ГК «Ин Тайм» 28:21 ГК «Харьков»

ГК «СНАУ» 30:26 «Союз»

После этих игр на счету «СумГУ» 4 очка, у «Ин Тайма», «Харькова», «Конотопа» и «СНАУ» - по 2. «Союз» пока без очков.

Спорт Гандбол Лига Сумщины

По тематике

Вчера 09:52

Сумские гандболистки продолжают проигрывать

18-19 ноября в Сумах ГК «СумДУ» принимал в рамках 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги...

15.11.2017 14:18

В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу

18-19 ноября состоятся первые два тура чемпионата Сумщины по гандболу «Лига Смщины»....

14.11.2017 10:54

Сумские гандболисты поделили очки с полтавскими

10-11 ноября проходили матчи 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге....

В Конотопе разыграли Кубок Слобожанщины по гандболу
31.10.2017 15:30

В Конотопе разыграли Кубок Слобожанщины по гандболу

28-30 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ им. М.Мамиашвили в Конотопе проходил традиционный открытый городской турнир по гандболу среди девушек 2004-2005...

27.10.2017 09:18

Сумчан приглашают на женский гандбол

27-28 октября женская гандбольная команда «СумДУ» сыграет первые домашние матчи нового сезона высшей лиги чемпионата Украины....

Новости

В проекте бюджета Сум 2018 не нашлось места новым троллейбусам
Сегодня 14:29
Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской
Сегодня 14:24
В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia»
Сегодня 13:52
Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске
Сегодня 13:39
Сумские ткэквондисты отличились в столице
Сегодня 13:19
В Сумах отмечают День Достоинства и Свободы
Сегодня 13:14
Спасатели вызволили сумчанина из запертой квартиры
Сегодня 12:35
Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска
Сегодня 12:30
До пятницы в Сумах можно бесплатно провериться на ВИЧ
Сегодня 11:55
За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение
Сегодня 11:15
В Сумах завершили рисовать незаконный мурал "Східного корпусу"
Сегодня 10:50
Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета
Сегодня 10:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.