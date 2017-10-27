Стартовала Лига Сумщины по гандболу

Игры проходили в манеже СумГУ.
1 тур
ГК «СумГУ» 33:28 ГК «Ин Тайм»
«Союз» 21:24 ГК «Конотоп»
ГК «Харьков» 23:20 ГК «СНАУ»
2 тур
ГК «Конотоп» 26:28 ГК «СумГУ»
ГК «Ин Тайм» 28:21 ГК «Харьков»
ГК «СНАУ» 30:26 «Союз»
После этих игр на счету «СумГУ» 4 очка, у «Ин Тайма», «Харькова», «Конотопа» и «СНАУ» - по 2. «Союз» пока без очков.
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