Стартовала Лига Сумщины по гандболу 18-19 ноября в Сумах прошли два первых тура Лиги Сумщины по гандболу.

Игры проходили в манеже СумГУ. 1 тур ГК «СумГУ» 33:28 ГК «Ин Тайм» «Союз» 21:24 ГК «Конотоп» ГК «Харьков» 23:20 ГК «СНАУ» 2 тур ГК «Конотоп» 26:28 ГК «СумГУ» ГК «Ин Тайм» 28:21 ГК «Харьков» ГК «СНАУ» 30:26 «Союз» После этих игр на счету «СумГУ» 4 очка, у «Ин Тайма», «Харькова», «Конотопа» и «СНАУ» - по 2. «Союз» пока без очков.