В Сумах снова переделывают «несчастный» сквер Сегодня, 20 ноября, работники подрядчика вновь взялись за так называемый сквер «Счастья» возле «МакДональдса».

Фото выложил на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Так сквер «Счастья» или «Несчастья»?

Не успели открыть сквер, как его уже переделывают.

Чем были плохие предыдущие лавки?

Владимир Никоненко, может ты знаешь?» - спросил депутат у своего коллеги, одновременно директора КП «Архитектура. Строительство. Контроль».

Тот ответил, что были определенные замечания к лавочкам, а теперь они устраняются.