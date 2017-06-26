В Сумах снова переделывают «несчастный» сквер

Фото выложил на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Так сквер «Счастья» или «Несчастья»?
Не успели открыть сквер, как его уже переделывают.
Чем были плохие предыдущие лавки?
Владимир Никоненко, может ты знаешь?» - спросил депутат у своего коллеги, одновременно директора КП «Архитектура. Строительство. Контроль».
Тот ответил, что были определенные замечания к лавочкам, а теперь они устраняются.
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