Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:42181

В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах

24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius о современных информационных угроз.

Также состоится показ документального фильма «Война 2020: российская информационная агрессия».

Организаторы приглашают студентов, преподавателей и всех, кого интересует тематика информационной безопасности.

Общество Лекция

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«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
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14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
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«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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