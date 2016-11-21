В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах 24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius о современных информационных угроз.

Также состоится показ документального фильма «Война 2020: российская информационная агрессия». Организаторы приглашают студентов, преподавателей и всех, кого интересует тематика информационной безопасности.