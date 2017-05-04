В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах

Также состоится показ документального фильма «Война 2020: российская информационная агрессия».
Организаторы приглашают студентов, преподавателей и всех, кого интересует тематика информационной безопасности.
24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius...
16 октября в Сумах состоится публичная лекция канадского шеф-повара Пьера Брисбоа «Украина на кулинарной карте мира, и как продовольственная культура...
Відкрита лекція на цю тему відбудеться сьогодні, 26 вересня, у Розумному хабі....
Організатори запрошують nm до Розумного хабу поговорити на розумні теми....
Книгарня «Є» у Сумах запрошує на лекцію Юрія Макарова на тему «Мова й українська політична нація: чому вибір української мови...