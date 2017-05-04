Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00130

В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах

24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius о современных информационных угроз.

Также состоится показ документального фильма «Война 2020: российская информационная агрессия».

Организаторы приглашают студентов, преподавателей и всех, кого интересует тематика информационной безопасности.

Общество Лекция

По тематике

В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах
20.11.2017 16:42

В Сумах пройдет лекция о современных информационных угрозах

24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius...

Канадский шеф-повар будет учить сумчан
13.10.2017 12:12

Канадский шеф-повар будет учить сумчан

16 октября в Сумах состоится публичная лекция канадского шеф-повара Пьера Брисбоа «Украина на кулинарной карте мира, и как продовольственная культура...

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?
26.09.2017 10:30

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?

Відкрита лекція на цю тему відбудеться сьогодні, 26 вересня, у Розумному хабі....

Чи варто залишатися в Сумах?
20.09.2017 13:15

Чи варто залишатися в Сумах?

Організатори запрошують nm до Розумного хабу поговорити на розумні теми....

У Сумах прочитає лекцію про мову Юрій Макаров
04.05.2017 13:00

У Сумах прочитає лекцію про мову Юрій Макаров

Книгарня «Є» у Сумах запрошує на лекцію Юрія Макарова на тему «Мова й українська політична нація: чому вибір української мови...

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«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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