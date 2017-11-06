Сумские копы остановили пьяную сумчанку без прав Патрульные обнаружили женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Патрулируя улицу Псельская, инспекторы остановили автомобиль ГАЗ-24-10, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем находилась 35-летняя женщина. Во время общения у гражданки патрульные заметили признаки алкогольного опьянения, к тому же она не имела водительского удостоверения, ведь еще вообще не получала его.

Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,33 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на нее админматериалы по ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.