Сумские копы остановили пьяную сумчанку без прав

Патрулируя улицу Псельская, инспекторы остановили автомобиль ГАЗ-24-10, водитель которого нарушил ПДД.
За рулем находилась 35-летняя женщина. Во время общения у гражданки патрульные заметили признаки алкогольного опьянения, к тому же она не имела водительского удостоверения, ведь еще вообще не получала его.
Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,33 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы составили на нее админматериалы по ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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