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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:21297

Сумские копы остановили пьяную сумчанку без прав

Патрульные обнаружили женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Патрулируя улицу Псельская, инспекторы остановили автомобиль ГАЗ-24-10, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем находилась 35-летняя женщина. Во время общения у гражданки патрульные заметили признаки алкогольного опьянения, к тому же она не имела водительского удостоверения, ведь еще вообще не получала его.

Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,33 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на нее админматериалы по ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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