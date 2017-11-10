Ночью патрульные задержали наркомана

В полночь во время патрулирования ул. Троицкая, внимание инспекторов привлек подозрительный мужчина, который резко изменил направление движения, заметив полицейских. Когда инспекторы приблизились к нему, то гражданин достал и выбросил из кармана два бумажных свертка. Сам же 26-летний граждан нервничал и путался в показаниях.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, до приезда которой обеспечили охрану общественного порядка. Как выяснилось, в свертках находилось вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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