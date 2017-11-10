В Шостке прокуратура требует уменьшить тарифы на тепло Шосткинская местная прокуратура в судебном порядке требует отменить необоснованные тарифы на коммунальные услуги.

На территории города Шостка хозяйственную деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, а также предоставление коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой населения предоставляет ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», которое для указанных целей использует арендованное коммунальное имущество - целостный теплоэнергетический комплекс, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

По результатам изучения информации о правомерности формирования указанным предприятием тарифов на коммунальные услуги установлено завышение им расходов на их производство, что в свою очередь приводит к тому, что соответствующие тарифы нельзя считать экономически обоснованными.

В частности, по инвестиционным программам на 2016 год, предприятие планировало потратить на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения всего около 5,5 млн грн, однако фактически на эти цели перечислено менее 400 тыс. грн. Таким образом, произошло недофинансирование инвестиционных программ на сумму более 5 млн грн, однако эти расходы необоснованно учтены в тарифах на коммунальные услуги и оплачиваются потребителями.

«С целью защиты интересов государства и громады в указанной сфере Шосткинской местной прокуратурой инициировано обращение в окружной административный суд города Киева с иском к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об обязательствах изъять из структуры тарифов, установленных ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», вышеуказанные расходы и пропорционально уменьшить соответствующие тарифы на коммунальные услуги. Сейчас производство по делу открыто, продолжается судебное разбирательство», - отметил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев.