Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:48211

На Глуховщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч

Глуховские оперативники обнаружили у 24-летнего мужчины 1,5 кг марихуаны.

К работникам Глуховского отдела полиции поступила информация об одном из местных жителей, который может хранить наркотики. Это решили проверить сотрудники сектора криминальной полиции и посетили мужчину дома.

«Владельцем дома оказался неработающий 24-летний местный житель, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - Во время санкционированного обыска его домохозяйства, в доме, в шкафу, правоохранители нашли пакет с измельченным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис, а также устройство для его применения. И как бы ни уверял подозреваемый, что наркотики хранил исключительно для собственного употребления, случайно нашел их, в полиции есть предположение, что он мог их еще и сбывать. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого составляет более 40000 гривен».

Сейчас все изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.309 УК Украины «Незаконное хранение наркотических средств», которая предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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