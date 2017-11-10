За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение

Участковые офицеры Роменского отдела полиции во время профилактического обхода квартир граждан на одной из улиц города Ромны заметили мужчину, который при появлении офицеров полиции резко изменил направление своего движения. Поэтому правоохранители решили проверить незнакомца и, как оказалось, не зря.
Во внутреннем кармане куртки 37-летнего прохожего полицейские обнаружили пластиковый мини-контейнер и два пакета с одинаковым содержанием - в каждом из них находились вещества растительного происхождения, внешне похожие на марихуану. Общий вес «находки» составила около 50 граммов. Сам мужчина объясняет: коноплю носил при себе на случай, если захочется покурить.
Сейчас изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). За содеянное жителю города может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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