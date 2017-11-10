В Сумах в аварию попали три авто: среди пострадавших - двухлетний ребенок

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Сумской области, водитель «ГАЗели» остановился, чтобы пропустить пешехода. Вслед за ним остановился и водитель «ВАЗа». В это время, фура не соблюла безопасного расстояния и въехала в легковой автомобиль, который в свою очередь столкнулся с «ГАЗелью», пишет СТС.
В результате ДТП пострадали водители легковых автомобилей и 2-летний ребенок, ехавший в «ВАЗе». Их карета «скорой» доставила в больницу. После оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.
Алкоголя в крови водителей не обнаружили. Сейчас в полиции проводится проверка.
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