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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5685

В Сумах в аварию попали три авто: среди пострадавших - двухлетний ребенок

Авария произошла вечером 19 ноября, возле пешеходного перехода по улице Роменской.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Сумской области, водитель «ГАЗели» остановился, чтобы пропустить пешехода. Вслед за ним остановился и водитель «ВАЗа». В это время, фура не соблюла безопасного расстояния и въехала в легковой автомобиль, который в свою очередь столкнулся с «ГАЗелью», пишет СТС.

В результате ДТП пострадали водители легковых автомобилей и 2-летний ребенок, ехавший в «ВАЗе». Их карета «скорой» доставила в больницу. После оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.

Алкоголя в крови водителей не обнаружили. Сейчас в полиции проводится проверка.

Право Дтп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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