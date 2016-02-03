Медицинское сообщество, общественные, правительственные и неправительственные организации, политические деятели из 53 стран Европы в течение этой недели будут способствуют тому, чтобы максимальное количество людей получило информацию о своем ВИЧ-статусе, основы безопасного поведения, профилактику и эффективное лечение ВИЧ-инфекции.

Лозунг Недели в этом году остался неизменным - «Тестируй. Лечи. Предотвращай». Он призван привлечь внимание к ранней диагностике ВИЧ.

Важно, чтобы и сумчане имели возможности тестироваться. Поэтому «Клиника, дружественная к молодежи» городской детской клинической больницы Святой Зинаиды предлагает воспользоваться удобной записью «Поликлиника без очередей» на удобный день и время и выбрать консультанта. Для этого надо указать свой возраст, поскольку «Клиника, дружественная для молодежи» обслуживает подростков с 14 лет, желательно ввести номер телефона для обратной связи в случае необходимости.

Тестирование является бесплатным, конфиденциальным и, по желанию, анонимным.

Если есть желание остаться анонимным, то необходимо в графе «Фамилия» указать псевдоним, в графах «Имя» и «Отчество» поставить пробел. Если же записаться не удалось, то можно обратиться по телефонам: 66-18-98 или (095) 1948949 или по телефонам техподдержки: (099) 4986226, (093) 4986226, (068) 4986226.