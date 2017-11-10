Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30108

Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска

В полночь на улице Ковпака патрульные заметили мужчину, который шагая по краю проезжей части нес в руках металлический элемент.

Подъехав ближе, инспекторы увидели, что указанный предмет похож на металлические двери от киоска, поэтому полицейские решили поговорить с прохожим.

Во время разговора 28-летний житель областного центра нервничал и путался в показаниях. Историю появления и цель дальнейшего использования металлического элемента мужчина объяснить не смог.

Неподалеку стражи порядка обнаружили отсутствие в одном из киосков металлической дверцы такого же цвета и размера, которую переносил остановленый гражданин.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Кража

По тематике

Патрульные задержали сумчан, укравших чугунную ванну
Вчера 15:19

Патрульные задержали сумчан, укравших чугунную ванну

Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных гражданах, которые с дачного кооператива, что на улице Белопольское шоссе, выносят чугунную ванну....

Вчера 11:15

В Лебедине россиянка соблазнилась на дорогую косметику

В рамках операции «Мигрант» лебединские полицейские разоблачили в краже дорогих косметических средств 26-летнюю гражданку соседнего государства....

Вчера 10:32

Шосткинец обокрал своего работодателя

Изделий из металла, стеклянные емкости, краску похитил из дома во время ремонта ранее судимый 36-летний житель одного из сел Шосткинского...

В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост
17.11.2017 17:41

В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост

Патрульные задержали двух сумчан, которые разбирали металлическое ограждение с моста....

17.11.2017 15:21

Недоразумение в кафе закончилось кражей и вмешательством полиции

Полицейские Шостки открыли уголовное производство в отношении 24-летней местной жительницы, которая «прибрала к рукам» оставленный на ее столике чужой мобильный....

Новости

В проекте бюджета Сум 2018 не нашлось места новым троллейбусам
Сегодня 14:29
Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской
Сегодня 14:24
В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia»
Сегодня 13:52
Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске
Сегодня 13:39
Сумские ткэквондисты отличились в столице
Сегодня 13:19
В Сумах отмечают День Достоинства и Свободы
Сегодня 13:14
Спасатели вызволили сумчанина из запертой квартиры
Сегодня 12:35
Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска
Сегодня 12:30
До пятницы в Сумах можно бесплатно провериться на ВИЧ
Сегодня 11:55
За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение
Сегодня 11:15
В Сумах завершили рисовать незаконный мурал "Східного корпусу"
Сегодня 10:50
Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета
Сегодня 10:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.