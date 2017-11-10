Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска В полночь на улице Ковпака патрульные заметили мужчину, который шагая по краю проезжей части нес в руках металлический элемент.

Подъехав ближе, инспекторы увидели, что указанный предмет похож на металлические двери от киоска, поэтому полицейские решили поговорить с прохожим.

Во время разговора 28-летний житель областного центра нервничал и путался в показаниях. Историю появления и цель дальнейшего использования металлического элемента мужчина объяснить не смог.

Неподалеку стражи порядка обнаружили отсутствие в одном из киосков металлической дверцы такого же цвета и размера, которую переносил остановленый гражданин.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.