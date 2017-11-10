Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска

Подъехав ближе, инспекторы увидели, что указанный предмет похож на металлические двери от киоска, поэтому полицейские решили поговорить с прохожим.
Неподалеку стражи порядка обнаружили отсутствие в одном из киосков металлической дверцы такого же цвета и размера, которую переносил остановленый гражданин.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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