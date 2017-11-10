За прошедшие выходные на Сумщине полицейские разоблачили 9 воров В большинстве случаев злоумышленники совершали кражи в торговых заведениях по месту жительства, откуда выносили различные продукты питания, алкоголь и наличные.

Так сразу двух «магазинных воров» разоблачили полицейские на Глуховщине. В первом случае 32-летний житель одного из сел района, который, находясь в одном из магазинов Глухова, прихватил с собой три бутылки импортного алкоголя, которые распил в тот же день. Своими действиями мужчина нанес ущерб торговому заведению на общую сумму 793 гривны. А во втором - 36-летний местный житель украл у одного из посетителей другого магазина мобильный телефон и 700 гривен наличных. На этот раз все похищенное полицейским удалось отыскать и изъять у злоумышленника.

По тому же сценарию действовало и двое несовершеннолетних путивлян. Но, если первый - 17-летний юноша похитил на 300 гривен продуктов из-за трудного финансового положения семьи, то другой - 14-летний парень тайком вынес из магазина 2 бутылки коньяка, чтобы похвастаться перед сверстниками.

Еще две кражи за минувшие выходные раскрыли полицейские в Сумах. На краже стиральной машины из квартиры бывшей сожительницы «погорел» 34-летний мужчина, а другой - 32-летний сумчанин попался на краже трех портативных батарей на сумму 897 гривен из торгового заведения Сум.

А в Середина-Будском, Липоводолиськом и Роменском районах полицейские раскрыли соответственно две кражи металлических изделий и 460 гривен наличных с банковской карты потерпевшего.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.