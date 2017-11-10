Пограничники задержали нарушителя государственной границы Украины В минувшую субботу в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

В ходе реализации информации, полученной от участкового инспектора пограничной службы, пограничный наряд в нескольких метрах от госграницы неподалеку населенного пункта Грабовское задержал гражданина Украины, который незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины в Россию и в обратном направлении с целью перемещения с территории России резиновой лодки.

Правоохранители выяснили, что данный гражданин уже попадал в поле зрения пограничников - в июне 2017 года он еще с одним правонарушителем пытались незаконно переместить в Россию вне установленных пунктов пропуска 6 ящиков с куриными яйцами общим количеством около 1800 шт. Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины 29-летнему жителю приграничья придется отвечать в суде.