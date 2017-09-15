Сумчанам покажуть роботи студентів із прифронтової Мар’їнки

Виставка об’єднала роботи 8 підлітків 14-16 років з Мар’їнки та Красногорівки, які є свідками руїн українських міст і селищ на Донбасі (м. Суми, Конгрес-Центр СумДУ, вул. Покровська 9/1).
В рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» в выставочном центре «Ильинский» состоялась...
28 картин складаються у єдиний витвір мистецтва та єдиний проект, що передає дух та емоції подій трирічної давнини....
22 сентября в 15:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская 9/1) состоится открытие совместной выставки известного в Украине и за ее...
Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок....
23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады»....