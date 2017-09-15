Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:15202

Сумчанам покажуть роботи студентів із прифронтової Мар’їнки

21 листопада о 18:00 відбудеться відкриття фотопроекту «Ми Живі» студентів Молодіжного Медіа-центру прифронтового міста Мар’їнка.

Виставка об’єднала роботи 8 підлітків 14-16 років з Мар’їнки та Красногорівки, які є свідками руїн українських міст і селищ на Донбасі (м. Суми, Конгрес-Центр СумДУ, вул. Покровська 9/1).

Общество Выставка

По тематике

17.11.2017 08:48

В Сумах прошла выставка «Энергоэффективность-2017»

В рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» в выставочном центре «Ильинский» состоялась...

16.11.2017 14:08

До Дня Гідності та Свободи у Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності

28 картин складаються у єдиний витвір мистецтва та єдиний проект, що передає дух та емоції подій трирічної давнини....

Сумчан приглашают на выставку изделий из глины
20.09.2017 14:59

Сумчан приглашают на выставку изделий из глины

22 сентября в 15:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская 9/1) состоится открытие совместной выставки известного в Украине и за ее...

Сумчан приглашают сразу на две польские выставки
18.09.2017 15:07

Сумчан приглашают сразу на две польские выставки

Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок....

15.09.2017 17:54

Сумчанам покажут «Японские сады»

23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады»....

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Сумчанам покажуть роботи студентів із прифронтової Мар’їнки
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Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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