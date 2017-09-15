Сумчанам покажуть роботи студентів із прифронтової Мар’їнки 21 листопада о 18:00 відбудеться відкриття фотопроекту «Ми Живі» студентів Молодіжного Медіа-центру прифронтового міста Мар’їнка.

Виставка об’єднала роботи 8 підлітків 14-16 років з Мар’їнки та Красногорівки, які є свідками руїн українських міст і селищ на Донбасі (м. Суми, Конгрес-Центр СумДУ, вул. Покровська 9/1).