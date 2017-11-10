Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:19275

Маленьких сумчан запрошують на класну екскурсію

Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 7 років та їхніх батьків на знайомство з телепроектом UA:Суми «Класна екскурсія», читання книг про дитячі мандри, перегляд фрагментів телепрограм та мультфільму «The Magic School Bus» (англійською мовою). Захід відбудеться у неділю, 26 листопада. Початок – о 12.00.

Телевізійний проект для школярів «Класна екскурсія» від телеканалу UA:Суми – це унікальна можливість дізнатися багато цікавого про Сумщину, спробувати власні сили у тій чи іншій професії і взяти участь у зйомках телепрограми.

Якщо ти любиш подорожувати і дізнаватися щось цікаве, якщо тебе приваблює природа та тварини, історія і таємниці, транспорт і техніка, рукоділля та смаколики, – дивись дитячу телепрограму «Класна екскурсія»! А якщо хочеш побачити усе це на власні очі – приєднуйся до творчої команди телепроекту. Стати учасником може кожен.

Під час «Дитячої неділі» ведучі телепрограми – учні сумських шкіл – поділяться враженнями від своїх мандрів. Де тільки не побували вони! Від авторки телепроекту Анни Скрипняк дізнаємося про те, як приєднатися до телепроекту. Окрім того, згадаємо з учасниками «Дитячої неділі» книжкові епізоди про екскурсії та подорожі дітей. Також у програмі заходу – перегляд найцікавіших фрагментів телепрограм та мультфільму «The Magic School Bus» англійською мовою, адже саме він надихнув авторку проекту на створення дійсно дивовижної програми про Сумщину для дітей за участю самих дітей.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

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