Более 300 книг тростянецкой библиотеке подарила пра-пра-правнучка Леопольда Кенига Сегодня, 20 ноября, в Тростянецком городском совете прошла торжественная передача современной украиноязычной детско-юношеской художественной литературы (341 экземпляр) в местную детскую библиотеку.

Каждая книга представлена в одном экземпляре. Подборка литературы охватывает все возрастные группы детей. Эти новые, качественные и красиво оформленные книги украинских и зарубежных авторов известного издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» направила в Тростянец госпожа Sibylle Strack-Zimmermann из Германии - пра-пра-правнучка Леопольда Кенига, которая в августе 2017 года впервые побывала на родине своего выдающегося предка.

В зале заседаний городского совета была организована книжная выставка, экспонаты которой с интересом просматривали библиотекари, работники дошкольного образования и СМИ. Городской голова Юрий Бова во вступительном слове прокомментировал эту приятное событие и зачитал письмо от госпожи Sibylle Strack-Zimmermann, в котором она выражает искреннюю надежду, что книги понравятся, доставят удовольствие и пользу, найдут своего читателя.

Юрий Бова также добавил, что общая стоимость подарка от госпожи Сибилии - более 35 000 гривен. Во время визита Тростянец произвел на пра-пра-правнучку Леопольда Кенига очень хорошее впечатление, и именно поэтому она решила предоставлять нашему городу благотворительную поддержку по двум направлениям: 1) по созданию музея Леопольда Книга в доме князя Голицына; 2) по превращению Центральной районной библиотеки в современный культурно-просветительский центр.