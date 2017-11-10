Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших ДТП произошло сегодня, 21 ноября, утром в районе «Химпрома».

Пресс-служба управления патрульной полиции в г. Сумы пока сообщает следующее: столкнулись двое «Жигулей», «Нива» и «Лада». В результате аварии три человека пострадало. Автомобили получили серьезные механические повреждения. На месте работают сотрудники ГСЧС, патрульные и следственно-оперативная группа.