Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших

Пресс-служба управления патрульной полиции в г. Сумы пока сообщает следующее: столкнулись двое «Жигулей», «Нива» и «Лада». В результате аварии три человека пострадало. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
На месте работают сотрудники ГСЧС, патрульные и следственно-оперативная группа.
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