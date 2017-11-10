В Шостке горел автомобиль Пожар произошел вчера, 20 ноября, вечером. В 18:51 прохожие сообщили в службу «101» о возгорании легкового автомобиля в районе дома №8 по улице Студенческой (бывшая Баумана).

Как выяснилось, владелец ВАЗ-21099 припарковал легковушку во дворе, а сам ушел домой. Спустя 10 минут, узнал, что его авто горит.

По прибытию, пожарные увидели, что горит отсек двигателя. Капот авто заклинило, что усложняло тушение. Тем не менее, капот удалось открыть и в 19:40 пожар ликвидировали. Огонь успел повредить только отсек двигателя, не распространившись на весь автомобиль.

Вероятной причиной возгорания считают короткое замыкание электропроводки отсека двигателя. Ущерб устанавливается.

Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.