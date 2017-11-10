Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36305

На Сумщине внедряют дуальное образование

Во время выездного заседания бюджетного комитета Верховной Рады в Сумах присутствующие обсуждали финансовые механизмы обеспечения реализации пилотного проекта «Центр дуального образования машиностроительного колледжа СумГУ».

Проект основан на социальном партнерстве учебного заведения и предприятия. Он состоит во введении получения образования путем совмещения учебы в вузе с практикой на рабочих местах. В этом заинтересованы учебные заведения и работодатели.

Инициаторы убеждены, что такое целостное ознакомления с производством способствует более качественному усвоению студентами учебного теоретического материала и полученных умений и навыков. За это учреждение, где проходят практику студенты, получает высококвалифицированных рабочих, которые после окончания учебы остаются работать.

Общая стоимость внедрения пилотного проекта на Сумщине составляет 14 млн гривен на условиях софинансирования государства и бизнеса. По 2 миллиона гривен готовы выделить областные и городские власти и инвесторы. Еще 8 млн гривен область рассчитывает получить из государственного бюджета, ведь идея инновационная, что позволит сократить разрыв между системой образования и требованиями рынка труда.

По словам первого заместителя председателя Комитета ВР Василия Амельченко, сумское образование и бизнес показали пример для всей Украины эффективного сотрудничества и симбиоза.

«Этот проект принесет пользу и студенту, и предприятию, и городу, как потребителю налогов. Поэтому есть смысл в бюджете Министерства образования и науки как главного распорядителя средств предусмотреть средства для реализации этой идеи», - отметил он и призвал всех членов Комитета поддержать его предложение.

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова в общении с журналистами более подробно рассказала об этом проекте: «Если Верховная Рада нас поддержит, мы будем готовить кадры, которые реально сегодня нужны на производстве. Учебное заведение и предприятие вместе составляют учебные планы, производители подсказывают нам, какие именно необходимо ввести дисциплины, как организовать практику. Студенты адаптируются к предприятию уже с первого курса, входя в трудовую семью. Главное, что мы будем готовить не просто специалиста, который после диплома пойдет в свободное плавание, а уже готового работника для конкретного производства. И он реально туда придет».

Общество Дуальное образование

Новости

В проекте бюджета Сум 2018 не нашлось места новым троллейбусам
Сегодня 14:29
Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской
Сегодня 14:24
В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia»
Сегодня 13:52
Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске
Сегодня 13:39
Сумские ткэквондисты отличились в столице
Сегодня 13:19
В Сумах отмечают День Достоинства и Свободы
Сегодня 13:14
Спасатели вызволили сумчанина из запертой квартиры
Сегодня 12:35
Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска
Сегодня 12:30
До пятницы в Сумах можно бесплатно провериться на ВИЧ
Сегодня 11:55
За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение
Сегодня 11:15
В Сумах завершили рисовать незаконный мурал "Східного корпусу"
Сегодня 10:50
Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета
Сегодня 10:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.