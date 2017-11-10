На Сумщине внедряют дуальное образование Во время выездного заседания бюджетного комитета Верховной Рады в Сумах присутствующие обсуждали финансовые механизмы обеспечения реализации пилотного проекта «Центр дуального образования машиностроительного колледжа СумГУ».

Проект основан на социальном партнерстве учебного заведения и предприятия. Он состоит во введении получения образования путем совмещения учебы в вузе с практикой на рабочих местах. В этом заинтересованы учебные заведения и работодатели.

Инициаторы убеждены, что такое целостное ознакомления с производством способствует более качественному усвоению студентами учебного теоретического материала и полученных умений и навыков. За это учреждение, где проходят практику студенты, получает высококвалифицированных рабочих, которые после окончания учебы остаются работать.

Общая стоимость внедрения пилотного проекта на Сумщине составляет 14 млн гривен на условиях софинансирования государства и бизнеса. По 2 миллиона гривен готовы выделить областные и городские власти и инвесторы. Еще 8 млн гривен область рассчитывает получить из государственного бюджета, ведь идея инновационная, что позволит сократить разрыв между системой образования и требованиями рынка труда.

По словам первого заместителя председателя Комитета ВР Василия Амельченко, сумское образование и бизнес показали пример для всей Украины эффективного сотрудничества и симбиоза.

«Этот проект принесет пользу и студенту, и предприятию, и городу, как потребителю налогов. Поэтому есть смысл в бюджете Министерства образования и науки как главного распорядителя средств предусмотреть средства для реализации этой идеи», - отметил он и призвал всех членов Комитета поддержать его предложение.

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова в общении с журналистами более подробно рассказала об этом проекте: «Если Верховная Рада нас поддержит, мы будем готовить кадры, которые реально сегодня нужны на производстве. Учебное заведение и предприятие вместе составляют учебные планы, производители подсказывают нам, какие именно необходимо ввести дисциплины, как организовать практику. Студенты адаптируются к предприятию уже с первого курса, входя в трудовую семью. Главное, что мы будем готовить не просто специалиста, который после диплома пойдет в свободное плавание, а уже готового работника для конкретного производства. И он реально туда придет».