За присвоение вещдоков будут судить шосткинских экс-полицейских Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Шосткинского отдела полиции по обвинению в присвоении вещественных доказательств путем подделки документов и хранении огнестрельного оружия.

Напоминаем, что 21 марта 2017 во время проведения следственных действий в здании тогда еще действующего руководителя отдела полиции обнаружено и изъято, в частности, сабли, ножи, штыки, штыки-ножи в количестве 92 шт., А также карабин системы Мосина, который согласно заключению экспертизы является огнестрельным оружием. По результатам предварительного расследования установлено, что часть изъятого имущества являются вещественными доказательствами по уголовным производствах. Указанные предметы, в нарушение действующего законодательства не были переданы на ответственное хранение или утилизацию или возвращены владельцу, а взамен присвоены руководителем полиции. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов) и ч. 1 ст. 263 (хранение без цели огнестрельного оружия) УК Украины. Вместе с бывшим руководителем полиции будут судить также уже уволенного помощника следователя Шосткинского отдела полиции, на которого возлагались обязанности хранить вещественные доказательства. Он обвиняется в растрате имущества и подделке акта уничтожения вещественных доказательств по ч. 3 ст. 191та ч. 1 ст. 366 УК Украины. Справка: санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Пресс-служба прокуратуры Сумской области