Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29173

За присвоение вещдоков будут судить шосткинских экс-полицейских

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Шосткинского отдела полиции по обвинению в присвоении вещественных доказательств путем подделки документов и хранении огнестрельного оружия.

Напоминаем, что 21 марта 2017 во время проведения следственных действий в здании тогда еще действующего руководителя отдела полиции обнаружено и изъято, в частности, сабли, ножи, штыки, штыки-ножи в количестве 92 шт., А также карабин системы Мосина, который согласно заключению экспертизы является огнестрельным оружием. По результатам предварительного расследования установлено, что часть изъятого имущества являются вещественными доказательствами по уголовным производствах. Указанные предметы, в нарушение действующего законодательства не были переданы на ответственное хранение или утилизацию или возвращены владельцу, а взамен присвоены руководителем полиции. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов) и ч. 1 ст. 263 (хранение без цели огнестрельного оружия) УК Украины. Вместе с бывшим руководителем полиции будут судить также уже уволенного помощника следователя Шосткинского отдела полиции, на которого возлагались обязанности хранить вещественные доказательства. Он обвиняется в растрате имущества и подделке акта уничтожения вещественных доказательств по ч. 3 ст. 191та ч. 1 ст. 366 УК Украины. Справка: санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Пресс-служба прокуратуры Сумской области

Право Прокуратура

По тематике

10.11.2017 08:47

На Сумщине будут судить директора КП

Директор коммунального предприятия будет отвечать за преступления против окружающей среды, собственности и трудовых прав и свобод человека....

26.10.2017 14:12

За аренду Ахтырских теплосетей просят доплатить

Прокуратура настаивает на приведении в соответствие арендной платы за целостный имущественный комплекс Ахтырских тепловых сетей....

05.09.2017 16:37

Экс-глава сельсовета сядет на три года

Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина бывшего главы сельского совета на Сумщине, который следующие 3 года проведет за решеткой....

01.09.2017 11:11

Прокуратура похвасталась уровнем раскрытия преступлений в Сумах

Уровень раскрытия преступлений в г. Сумы и Сумском районе значительно выше, чем по Украине, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области....

24.07.2017 17:22

Прокуратура Сумщины оправдалась за свое «шокирующее бездействие»

На электронную книгу жалоб Украины поступило письмо от внучки потерпевшего якобы от действий сотрудников полиции, в которой женщина указывает на...

Новости

В проекте бюджета Сум 2018 не нашлось места новым троллейбусам
Сегодня 14:29
Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской
Сегодня 14:24
В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia»
Сегодня 13:52
Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске
Сегодня 13:39
Сумские ткэквондисты отличились в столице
Сегодня 13:19
В Сумах отмечают День Достоинства и Свободы
Сегодня 13:14
Спасатели вызволили сумчанина из запертой квартиры
Сегодня 12:35
Патрульные задержали сумчанина, укравшего металлическую дверцу от киоска
Сегодня 12:30
До пятницы в Сумах можно бесплатно провериться на ВИЧ
Сегодня 11:55
За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение
Сегодня 11:15
В Сумах завершили рисовать незаконный мурал "Східного корпусу"
Сегодня 10:50
Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета
Сегодня 10:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.