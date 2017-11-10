В Сумах завершили рисовать незаконный мурал "Східного корпусу" Сегодня, 21 ноября, художникиот ОО " Східний корпус" завершили рисовать мурал, практически повторящий логотип организации, на фасаде Дворца детей и юношества.

Фото Олега Кривцова