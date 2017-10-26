Спасатели вызволили сумчанина из запертой квартиры 20 ноября в 18:02 в Службу спасения «101» г. Сумі поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры 9-ти этажного жилого дома по ул. Харьковская, в которой находился мучжина, который звал на помощь.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова «101» позвонили работники Национальной полиции, которые первыми прибыли по адресу. На место вызова прибыло отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в квартиру были закрыты изнутри, спасатели с помощью шанцевого инструмента, попали в квартиру, находившуюся на восьмом этаже. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили мжучину в сознании, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.