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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00120

Конотопские спасатели помогли открыть дверь пенсионерке

20 ноября в г. Конотоп в 19:45 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи пожилой женщине, которая самостоятельно не могла открыть дверь квартиры.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-ой Государственной пожарно-спасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. По прибытию на место с помощью немеханизированного инструмента спасатели попали в квартиру и обнаружили в коридоре пожилую женщину, которая упала, травмировалась и не могла самостоятельно открыть дверь. После оказания помощи женщина была передана социальным работникам, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Конотоп Спасатели

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«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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