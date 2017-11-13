Конотопские спасатели помогли открыть дверь пенсионерке

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-ой Государственной пожарно-спасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. По прибытию на место с помощью немеханизированного инструмента спасатели попали в квартиру и обнаружили в коридоре пожилую женщину, которая упала, травмировалась и не могла самостоятельно открыть дверь. После оказания помощи женщина была передана социальным работникам, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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