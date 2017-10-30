На Сумщине нашли 5 боеприпасов времен войны В течение 20 ноября граждане в Сумской области нашли 5 боеприпасов времен войны. Взрывоопасные предметы были найдены в Ямпольском районе и городе Тростянец.

В 10:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов вблизи с. Родионовка Ямпольского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находки - это два устаревших артиллерийских снаряда калибра 122 и 30 мм, а также две 120-мм. минометные мины. Боеприпасы находились в корнях вывороченного дерева на расстоянии 300 м от жилых домов и 300 м до автодороги Родионовка - Марчихина Буда.

В 12:40 в 24-й Государственной пожарно-спасательной части пришел житель г. Тростянец, который сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета в лесу. Спасатели прибыли на место находки и установили, что это 122-мм. артснаряд. Он находился на расстоянии 300 м от ближайших жилых домов районного центра.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана, представлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.