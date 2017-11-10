В Сумах отмечают День Достоинства и Свободы Сумчане отмечают четвертую годовщину начала Революции Достоинства

Утром 21-го ноября сумчане возложили цветы к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни. Почтить память Героев Революции Достоинства собралось около трех сот человек. В акции приняли участие руководители города и области.

После завершения мероприятия в сквере Героев Небесной Сотни, собравшиеся колонной прошли по улице Петропавловской к центральному кладбищу, где на Аллее Славы, провели поминальную панихиду и возложили цветы к могилам погибших патриотов.

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. В честь начала двух революций: Оранжевой (2004 г.) и Революции достоинства (2013 г.). Праздник установлен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

Мэр Александр Лысенко, губернатор Николай Клочко и первй заместитель главы облсовета Анатолий Ричкаль возлагают цветы к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни

Отец Героя Небесной Сотни Алексея Братушки (крайний слева) памятного знака во время возложения цветов

Поминальная молитва на Аллее Славы Центрального кладбища

Николай Клочко возлагает цветы к могиле Героя Небесной Сотни Алексея Братушки.

Александр Лысенко у могилы Героя Небесной Сотни Алексея Братушки

