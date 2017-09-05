Работник банка пойдет под суд за кражу денег

Бывшего заведующего сектором поддержки клиентских операций отдела розничных продаж одного из отделений банка обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
На рассмотрение Белопольского районного суда Сумской области поступили материалы уголовного производства в отношении бывшего заведующего сектором поддержки клиентских операций отдела розничных продаж отделения «Укргазбанк», обвиняемого по:
Судебное разбирательство уголовного производства назначено в открытом судебном заседании на 10:00 28 ноября 2017 года.
В ведомстве суда информируют, что лицо обвиняется в том, что работая на вышеуказанной должности:
В Сумах будут судить предпринимателя и двух сотрудников учебного заведения, которые приобрели для детей несуществующий боксерский ринг....
Во время реконструкции дороги чиновник Конотопского городского совета вместе с предпринимателем при бездействии технического надзора присвоили более полумиллиона бюджетных средств....
За присвоение почти полмиллиона гривен сумчанке грозит до 8 лет лишения свободы...
На присвоении средств банка разоблачена его бывшая работница....
Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина бывшего главы сельского совета на Сумщине, который следующие 3 года проведет за решеткой....