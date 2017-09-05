Работник банка пойдет под суд за кражу денег В Белопольский райсуд Сумской области поступил обвинительный акт в отношении сотрудника АБ «Укргазбанк».

Бывшего заведующего сектором поддержки клиентских операций отдела розничных продаж одного из отделений банка обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На рассмотрение Белопольского районного суда Сумской области поступили материалы уголовного производства в отношении бывшего заведующего сектором поддержки клиентских операций отдела розничных продаж отделения «Укргазбанк», обвиняемого по:

- ч. 4 ст. 191 УК Украины — присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в больших размерах;

- ч. 2 ст. 366 УК Украины — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия;

- ч. 1 ст. 209 УК Украины — легализация доходов, полученных заведомо преступным путем.

Судебное разбирательство уголовного производства назначено в открытом судебном заседании на 10:00 28 ноября 2017 года.

В ведомстве суда информируют, что лицо обвиняется в том, что работая на вышеуказанной должности: