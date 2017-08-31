Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске

Общаясь с 29-летним мужчиной, инспекторы заметили, что он начал нервничать, когда полицейские начали проверять его данные по имеющимся базам.
Его поведение стала понятно через несколько минут, ведь 29-летний гражданин с ноября 2014 года находится в розыске Соломенским управлением полиции ГУНП в г. Киеве за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.
Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции.
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