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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39113

Патрульные обнаружили мужчину, которого уже 3 года находится в розыске

Во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы стражи порядка увидели мужчину, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с 29-летним мужчиной, инспекторы заметили, что он начал нервничать, когда полицейские начали проверять его данные по имеющимся базам.

Его поведение стала понятно через несколько минут, ведь 29-летний гражданин с ноября 2014 года находится в розыске Соломенским управлением полиции ГУНП в г. Киеве за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции.

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