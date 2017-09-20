В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia» В Сумской городской галерее начала действовать экспозиция живописи «Gastronomia» киевского художника Андрея Блудова.

Художник является членом Союза художников Украины, преподавателем живописи в Академии изобразительного искусства и архитектуры. Работы художника хранятся во многих музеях и коллекциях.

«Gastronomia» - серия работ Андрея Блудова выполнена в 2016 году.

Официальное открытие выставки и встреча с автором состоится 24 ноября в 17:00 в помещении Сумской городской галереи. Однако посетить выставку можно уже с сегодняшнего дня.

Экспозиция продлится до 10 декабря.

Вход свободный.