В городской галерее сумчан ждет «Gastronomia»

Художник является членом Союза художников Украины, преподавателем живописи в Академии изобразительного искусства и архитектуры. Работы художника хранятся во многих музеях и коллекциях.
«Gastronomia» - серия работ Андрея Блудова выполнена в 2016 году.
Официальное открытие выставки и встреча с автором состоится 24 ноября в 17:00 в помещении Сумской городской галереи. Однако посетить выставку можно уже с сегодняшнего дня.
Экспозиция продлится до 10 декабря.
Вход свободный.
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