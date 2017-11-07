Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской

«Прошу рассмотреть возможность установки лежачих полицейских на второстепенных дорогах (карманах) по ул. Харьковская с обеих сторон в районе светофора «ул. Драгомыжского», со стороны магазина "Сам" и выставочного центра, а также на противоположной стороне ближе к школе №9.
В этом месте постоянно идут дети в школу №9, а также на остановки общественного транспорта.
При виде зеленого света светофора на основной дороге, дети не обращают внимания на движение автомобилей по второстепенных дорогам (карманам). Движение в "карманах" достаточно интенсивное!» - писал автор петиции Коваль Андрей Викторович.
Ответ на электронную петицию:
«По информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета при разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту ул. Харьковская будет предусмотрена установка устройств принудительного снижения скорости на второстепенных дорогах».
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