Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка лежачих полицейские на ул. Харьковской в "карманах" в районе выставочного центра (остановка ул. Драгомыжского)».

«Прошу рассмотреть возможность установки лежачих полицейских на второстепенных дорогах (карманах) по ул. Харьковская с обеих сторон в районе светофора «ул. Драгомыжского», со стороны магазина "Сам" и выставочного центра, а также на противоположной стороне ближе к школе №9.

В этом месте постоянно идут дети в школу №9, а также на остановки общественного транспорта.

При виде зеленого света светофора на основной дороге, дети не обращают внимания на движение автомобилей по второстепенных дорогам (карманам). Движение в "карманах" достаточно интенсивное!» - писал автор петиции Коваль Андрей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«По информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета при разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту ул. Харьковская будет предусмотрена установка устройств принудительного снижения скорости на второстепенных дорогах».