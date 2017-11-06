В проекте бюджета Сум 2018 не нашлось места новым троллейбусам В опубликованном 20 ноября на сайте Сумского горсовета проекте городского бюджета на 2018 год, подготовленном департаментом финансов, экономики и инвестиций мэрии, не нашлось места затратам на покупку новых троллейбусов за счет городской казны.

«В 2018 году планируется увеличение перевезенных пассажиров городским транспортом на 3,8% и увеличение доли перевозки коммунальным автотранспортом на 10,2% к общему числу перевезенных пассажиров городским транспортом путем обновления подвижного состава троллейбусов на 11 единиц (в счет кредита Европейского инвестиционного банка, — прим.) и пополнение коммунального подвижного состава автобусов на 4 единицы. Планируется строительство двух разворотных колец в центре города на сумму 5,0 млн. Грн. и реконструкция контактной сети — 3,0 млн. гривен», — указано в пояснительной записке к документу, сообщает transport.sumy.ua.

Ранее начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, а также директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог заявили, что эти 11 троллейбусов будут куплены в 2018 году за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Бюджетной подпрограммой «Другие меры в области электротранспорта» предусмотрены затраты в размере 13 354,7 тыс. грн. (Общий фонд — 12 544,7 тыс. грн., специальный фонд — 810,0 тыс. грн. (бюджет развития). В пояснительной записке приводится следующее описании данных затрат: «на финансовую поддержку КП «Электроавтотранс» (для оплату суммы НДС, которая не покрывается за счет кредитных средств от Европейского инвестиционного банка в случае приобретения троллейбусов по инвестиционному проекту «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в рамках Программы развития муниципального транспорта Министерства инфраструктуры Украины) — 12 544,7 тыс. грн. и на капитальный ремонт троллейбусов — 810, 0 тыс. гривен».

4 млн. евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка , которые будут выделены Сумам на закупку 22 троллейбусов, подразумевают, что цена одной машины без учета НДС составит 181,8 тыс. евро, или 5,671 млн. грн. в пересчете по курсу НБУ на 21 ноября 2017 года. Так как указанная в проекте бюджета сумма в 12 544,7 тыс. грн. должна обеспечить оплату НДС за приобретение 11 троллейбусов, то в рассчете на один троллейбус это составит 1 140,4 тыс. грн.. Таким образом, ожидаемая стоимость одного троллейбуса с учетом НДС составит 6,812 млн. грн.. Для сравнения на последнем тендере в Сумах цена за троллейбус, оплаченная поставщику СП «Яникс», составила 4,365 млн. грн. с учетом НДС или 152,9 тыс. евро в эквиваленте.

Отметим также, что общий размер бюджета развития на 2018 год в указанном проекте составляет 292 млн. грн.. Для сравнения, в опубликованном 21 ноября 2016 года проекте бюджета на 2017 год было заложено 384 млн. грн. на бюджет развития, однако по факту его размер составил более 600 млн. грн. без учета свободных остатков предыдущего года.