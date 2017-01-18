В Сумах растлителю малолетней дали 6 лет К 6 годам лишения свободы осужден обидчик несовершеннолетней девочки.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 44-летнего сумчанина, который совершал развратные действия в отношении 14-летней девочки. По решению суда от 20 ноября 2017 года обвиняемый признан виновным в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 153 УК Украины), и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, осужденный, который до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, 10 марта текущего года вблизи одной из школ встретил незнакомую ему девушку. Подойдя к ней, он сообщил, что ему нужно передать подарок для одной учительницы из ее школы. Та с радостью согласилась выполнить приятную миссию. При этом извращенец уточнил, что подарок у него дома, а живет он недалеко, поэтому предложил доверчивому ребенку подняться в квартиру. Когда они вместе зашли в помещение, злоумышленник запер дверь и изнасиловал девушку, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.