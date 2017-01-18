Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20207

В Сумах растлителю малолетней дали 6 лет

К 6 годам лишения свободы осужден обидчик несовершеннолетней девочки.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 44-летнего сумчанина, который совершал развратные действия в отношении 14-летней девочки. По решению суда от 20 ноября 2017 года обвиняемый признан виновным в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 153 УК Украины), и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, осужденный, который до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, 10 марта текущего года вблизи одной из школ встретил незнакомую ему девушку. Подойдя к ней, он сообщил, что ему нужно передать подарок для одной учительницы из ее школы. Та с радостью согласилась выполнить приятную миссию. При этом извращенец уточнил, что подарок у него дома, а живет он недалеко, поэтому предложил доверчивому ребенку подняться в квартиру. Когда они вместе зашли в помещение, злоумышленник запер дверь и изнасиловал девушку, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование Растление

По тематике

08.11.2017 11:39

В Киеве жительница Сумщины заявила в полицию об изнасиловании

Вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее в квартире изнасиловал знакомый....

17.10.2017 09:30

В Шостке насильника приговорили почти к 5 годам тюрьмы и возмещению морального вреда в сумме 50 тыс. грн.

На минувшей неделе Шосткинским горрайонным судом был вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимого гражданина, обвинявшегося в изнасиловании жительницы города....

21.08.2017 20:34

В Сумах госисполнителя изнасиловал полисмен?

20 августа прокуратура открыла уголовное производство по заявлению сотрудницы государственной исполнительной службы об изнасиловании....

05.04.2017 09:48

На Сумщине поймали насильника 9-классницы

На Сумщине по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 19-летний парень....

18.01.2017 16:06

В Сумах будут судить насильника-извращенца, избившего полицейского

До пяти лет лишения свободы грозит мужчине за дерзкое преступление....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.