Энергетики могут сообщить об отключениях света по электронной почте

ПАО "Сумыоблэнерго" начало персональную рассылку сообщений бытовым потребителям, которые зарегистрированы в системе "Мой счет", на электронную почту о запланированных отключениях электроэнергии и их причинах. "Таким образом мы улучшаем коммуникацию с абонентами и помогаем спланировать бытовые дела", – говорится в сообщении энергоснабжающей компании.
Информация о времени, дате и причине плановых отключений есть также на сайте ПАО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям" – "Отключения" и в онлайн-сервисе "Мой счет" во вкладке "Плановые отключения".
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