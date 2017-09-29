Энергетики могут сообщить об отключениях света по электронной почте ПАО "Сумыоблэнерго" информирует о запланированных отключениях по электронной почте.

ПАО "Сумыоблэнерго" начало персональную рассылку сообщений бытовым потребителям, которые зарегистрированы в системе "Мой счет", на электронную почту о запланированных отключениях электроэнергии и их причинах. "Таким образом мы улучшаем коммуникацию с абонентами и помогаем спланировать бытовые дела", – говорится в сообщении энергоснабжающей компании.

Информация о времени, дате и причине плановых отключений есть также на сайте ПАО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям" – "Отключения" и в онлайн-сервисе "Мой счет" во вкладке "Плановые отключения".