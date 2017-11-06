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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились во Львове

Традиционный турнир «Місто Лева» проходил 17-18 ноября.

Традиционный турнир по каратэ «Город Льва», который прошел в минувшие выходные во Львове, стал завершающим этапом всеукраинских соревнований UNITED BUDO CUP-2017. В течение восьми месяцев его участники соревновались по разным версиям правил каратэ и будо, демонстрируя свою универсальную подготовку в боевых искусствах. Для подведения итогов многоэтапных соревнований во Львов прибыли более 300 участников из многих областей Украины, а также сборная ІКА-Польша.

Сумщина, представленная клубами «Терра-Сумы», «Воин» (Конотоп) и «Легион» (Свеса), завоевала 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В личных соревнованиях по ката чемпионами стали Тимофей Ничипорук, Павел Оноприенко, Артур Пономарев, Александр Маленко, Екатерина Соловьева, серебряными и бронзовыми медалями награждены Константин Пузь, Андрей Ковалев, Карина Пономарева, Алена Томчук, Марина Прокопенко.

В личном кумитэ победили Станислав Чалый, Владислав Целик, Артур Пономарев, Александр Маленко, Арсен Шашоян, призерами стали Кирилл Остапенко, Максим Недошивкин, Егор Давыдов, Артем Козачок, Павел Оноприенко, Роман Рыбалов, Андрей Москаленко, Владислав Было и Даниил Медведюк. В командном ката конотопский «Воин» был третий. Полный комплект медалей завоевал клуб «Терра-Сумы» в командном кумитэ – «золото» у юношей 12-13 лет, «серебро» у юношей 10-11 лет и «бронза» у юношей 14-15 лет.

По итогам года почетный титул «Универсал Будо-2017» получили Артур Пономарев (мужчины, 18 лет и старше), Андрей Ковалев (юноши, 14-15 лет), Станислав Чалый (юноши, 12-13 лет), Роман Рыбалов (юноши, 10-11 лет), Екатерина Соловьева (девушки, 16-17 лет) и Карина Пономарева (девушки, 14-15 лет). Для победы в этом рейтинге необходимо иметь ровно высокие показатели во всех разделах программы соревнований: ката, кобудо, бесконтактное и контактное каратэ. Наши земляки получили звание лучшего в отдельных разделах соревнований. Титул «Гранд-Чемпион в ката-2017» завоевали Артур Пономарев (мужчины, 18 лет и старше), Павел Оноприенко (юноши, 14-15 лет), Роман Рыбалов (юноши, 10-11 лет), Кирилл Бондаренко (мальчики, 9 лет и младше), Екатерина Соловьева (девушки, 16-17 лет), Карина Пономарева (девушки, 14-15 лет). Титул «Гранд-Чемпион в кумитэ-2017» завоевали Александр Маленко (мужчины, 18 лет и старше), Станислав Чалый (юноши, 12-13 лет) и Егор Панасюра (юноши, 10-11 лет).

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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