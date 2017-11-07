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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4971

В Глухове полицейские выясняют обстоятельства гибели 47-летнего мужчины

Тело мужчины без признаков жизни увидел случайный прохожий посреди улицы и уведомил полицию.

По заключению судмедэкспертов, смерть человека наступила в результате механической асфиксии в результате попадания воды из лужи в дыхательные пути. Кроме того, на его теле были обнаружены телесные повреждения.

Личность умершего полицейские установили быстро. Им оказался 47-летний житель Глухова. Для выяснения обстоятельств событий, которые могли произойти с погибшим в тот вечер, полицейские начали искать свидетелей и первым делом посетили дома, рядом с которым нашли тело. И как оказалось не зря.

«В помещении ощущался резкий запах алкоголя. По всем признакам недавно здесь произошло застолье, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - В доме находился хозяин и его гости. Как выяснилось, они хорошо знали погибшего. И известие о его смерти стала для них полной неожиданностью. Один из гостей объяснил, что в тот вечер между ним и погибшим возник конфликт, который перерос в драку. Когда же последний потерял сознание, его вытащили во двор и оставили у ворот, чтобы тот пришел в себя».

Свидетели происшествия признаются - мужчины конфликтовали и раньше, даже дрались. И трагедии можно было бы избежать, если бы не чрезмерная доза выпитого спиртного.

В полиции данное событие квалифицируется как оставление в опасности, повлекшее смерть по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины и уже начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Как сообщают СМИ погибший является отцом глуховской биатлонистки Кристины Ковалевой, которая сейчас готовится к сезону в Австрии.

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