На Сумщине сын задушил родную мать

Следственно-оперативная группа Кролевецкого отделения полиции, прибыв на место преступления, задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина проживал вместе со своей матерью 1937 года рождения. Из-за ссоры, возникшей между ними, он сильно избил женщину, а затем задушил.
Мужчина взят под стражу, в порядке статьи 208 УПК Украины он помещен в изолятор временного содержания Конотопского отдела полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за умышленное убийство, пишет 05453.com.ua.
Тело мужчины без признаков жизни увидел случайный прохожий посреди улицы и уведомил полицию....
К 11 годам лишения свободы приговорен злоумышленник, который совершил ряд преступлений, в том числе умышленное убийство, и длительное время скрывался...
До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, который лишил жизни свою мать...
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Глуховского района, который лишил жизни своего товарища....
Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух человек - 36-летней женщины и ее...