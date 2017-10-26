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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5871

На Сумщине сын задушил родную мать

Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, 19 ноября в селе Ярославец Кролевецкого района, мужчина 1965 года обратился к местному фельдшеру и сообщил, что убил собственную мать. Работник медицинского учреждения сразу же вызвала полицию.

Следственно-оперативная группа Кролевецкого отделения полиции, прибыв на место преступления, задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина проживал вместе со своей матерью 1937 года рождения. Из-за ссоры, возникшей между ними, он сильно избил женщину, а затем задушил.

Мужчина взят под стражу, в порядке статьи 208 УПК Украины он помещен в изолятор временного содержания Конотопского отдела полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за умышленное убийство, пишет 05453.com.ua.

Право Кролевецкий район Убийство

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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