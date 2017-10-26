На Сумщине сын задушил родную мать Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, 19 ноября в селе Ярославец Кролевецкого района, мужчина 1965 года обратился к местному фельдшеру и сообщил, что убил собственную мать. Работник медицинского учреждения сразу же вызвала полицию.

Следственно-оперативная группа Кролевецкого отделения полиции, прибыв на место преступления, задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина проживал вместе со своей матерью 1937 года рождения. Из-за ссоры, возникшей между ними, он сильно избил женщину, а затем задушил.

Мужчина взят под стражу, в порядке статьи 208 УПК Украины он помещен в изолятор временного содержания Конотопского отдела полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за умышленное убийство, пишет 05453.com.ua.