Женщину, которая пыталась похитить ребенка в центре Сум, отправили в психлечебницу Женщина, которая 30 июля 2017 года возле «Макдональдса» пыталась похитить малолетнего мальчика, согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы страдает психическим заболеванием и на момент совершения преступления не могла осознавать значение своих действий и руководить ими.

Поэтому по решению суда от 20 ноября 2017 года к ней по ходатайству Сумской местной прокуратуры применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу.

«Действия 30-летней жительницы Волынской области квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение малолетнего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, однако в связи с невменяемостью обвиняемой - к ней применены меры принудительного лечения », - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Максим Петренко, пишет пресс-служба прокуратуры области.