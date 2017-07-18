Женщину, которая пыталась похитить ребенка в центре Сум, отправили в психлечебницу

Поэтому по решению суда от 20 ноября 2017 года к ней по ходатайству Сумской местной прокуратуры применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу.
«Действия 30-летней жительницы Волынской области квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение малолетнего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, однако в связи с невменяемостью обвиняемой - к ней применены меры принудительного лечения », - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Максим Петренко, пишет пресс-служба прокуратуры области.
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