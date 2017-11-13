Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2448

Подробности утренней аварии в Сумах от полиции

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром на выезде из города Сумы, есть пострадавшие. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства, которые привели к ДТП.

Сообщение о ДТП на ул. Харьковской, неподалеку от «Сумыхимпрома», поступило в полицию в 7.23. В аварии столкнулись четыре автомобиля марки ВАЗ – «НИВА», «ВАЗ-2105», «ЛАДА- Калина» и «ВАЗ-2107». В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили по меньшей мере три человека, в том числе водители «Нивы» и «ВАЗ-2105». Они госпитализированы, состояние водителя «пятерки» тяжелое. Пострадала также его пассажирка.

Обстоятельства ДТП выясняются, но предварительно известно, что «Нива» двигалась на выезд из города, а «пятерка» двигалась в сторону центра. Между ними и произошло столкновение. Два другие автомобили, вероятно, догнали «пятерку», и ударили друг друга на скользкой дороге. Однако на все вопросы даст ответ следствие. Водители двух транспортных средств трезвые, относительно тех, которые находятся в больнице, данных пока нет.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

По тематике

ДТП в Харькове. Молодой вдове сумчанин о смерти мужа и сестры
Сегодня 16:32

ДТП в Харькове. Молодой вдове сумчанин о смерти мужа и сестры

Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок....

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку
Сегодня 09:52

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку

Авария произошла 20 ноября около 17 часов на проспекте Шевченко, недалеко от машиностроительного колледжа....

Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших
Сегодня 08:14

Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших

ДТП произошло сегодня, 21 ноября, утром в районе «Химпрома»....

Вчера 15:56

В Сумах в аварию попали три авто: среди пострадавших - двухлетний ребенок

Авария произошла вечером 19 ноября, возле пешеходного перехода по улице Роменской....

16.11.2017 08:45

Копы нашли водителя, въехавшего в чужое авто и скрывшегося с места аварии

Патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.