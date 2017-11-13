Подробности утренней аварии в Сумах от полиции В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром на выезде из города Сумы, есть пострадавшие. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства, которые привели к ДТП.

Сообщение о ДТП на ул. Харьковской, неподалеку от «Сумыхимпрома», поступило в полицию в 7.23. В аварии столкнулись четыре автомобиля марки ВАЗ – «НИВА», «ВАЗ-2105», «ЛАДА- Калина» и «ВАЗ-2107». В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили по меньшей мере три человека, в том числе водители «Нивы» и «ВАЗ-2105». Они госпитализированы, состояние водителя «пятерки» тяжелое. Пострадала также его пассажирка.

Обстоятельства ДТП выясняются, но предварительно известно, что «Нива» двигалась на выезд из города, а «пятерка» двигалась в сторону центра. Между ними и произошло столкновение. Два другие автомобили, вероятно, догнали «пятерку», и ударили друг друга на скользкой дороге. Однако на все вопросы даст ответ следствие. Водители двух транспортных средств трезвые, относительно тех, которые находятся в больнице, данных пока нет.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.