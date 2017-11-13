ДТП в Харькове. Молодой вдове сумчанин о смерти мужа и сестры Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок.

Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева (Берченко) узнала о смерти мужа и родной сестры Дианы, сообщает РИА Новости Украина.

«Когда ее перевели из реанимации в палату, стала спрашивать где Саша (муж, — Ред.), где Дианочка. Мы говорили ей, что муж в командировке за границей, а сестричка у своего парня в Днепре. А сама она оказалась в больнице потому, что упала с лестницы. Конечно, она чувствовала неладное, постоянно спрашивала… Сейчас по ночам лежит, уставившись в потолок. Смотрю, одна слеза покатилась, другая, всхлипывает», – рассказал отец девушки Игорь Берченко.

У Оксаны перелом таза, тяжелая черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и сильно искалечено лицо. Со дня аварии в палате Оксаны дежурят родители. Первую неделю мама разрывалась между старшей и младшей дочерью. А когда младшая Диана умерла, бросили все силы на спасение Оксаны. Днем к дочери приходит мама, вечером ее сменяет отец, сообщает Город Х.

В декабре Оксане Евтеевой предстоит операция на костях таза. Весной планируют сделать пластику лица. Врачи предполагают, что на полное восстановление у девушки может уйти несколько лет. Ранее сообщалось, что Оксана записала на телефоне первое обращение из реанимации.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия» девушке грозит до десяти лет лишения свободы.