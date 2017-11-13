Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3216

ДТП в Харькове. Молодой вдове сумчанин о смерти мужа и сестры

Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок.

Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева (Берченко) узнала о смерти мужа и родной сестры Дианы, сообщает РИА Новости Украина.

«Когда ее перевели из реанимации в палату, стала спрашивать где Саша (муж, — Ред.), где Дианочка. Мы говорили ей, что муж в командировке за границей, а сестричка у своего парня в Днепре. А сама она оказалась в больнице потому, что упала с лестницы. Конечно, она чувствовала неладное, постоянно спрашивала… Сейчас по ночам лежит, уставившись в потолок. Смотрю, одна слеза покатилась, другая, всхлипывает», – рассказал отец девушки Игорь Берченко.

У Оксаны перелом таза, тяжелая черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и сильно искалечено лицо. Со дня аварии в палате Оксаны дежурят родители. Первую неделю мама разрывалась между старшей и младшей дочерью. А когда младшая Диана умерла, бросили все силы на спасение Оксаны. Днем к дочери приходит мама, вечером ее сменяет отец, сообщает Город Х.

В декабре Оксане Евтеевой предстоит операция на костях таза. Весной планируют сделать пластику лица. Врачи предполагают, что на полное восстановление у девушки может уйти несколько лет. Ранее сообщалось, что Оксана записала на телефоне первое обращение из реанимации.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия» девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Право Дтп

По тематике

Сегодня 16:24

Подробности утренней аварии в Сумах от полиции

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром на выезде из города Сумы, есть пострадавшие. Полиция открыла уголовное производство и выясняет...

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку
Сегодня 09:52

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку

Авария произошла 20 ноября около 17 часов на проспекте Шевченко, недалеко от машиностроительного колледжа....

Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших
Сегодня 08:14

Масштабная авария в Сумах: 4 машины, 3 пострадавших

ДТП произошло сегодня, 21 ноября, утром в районе «Химпрома»....

Вчера 15:56

В Сумах в аварию попали три авто: среди пострадавших - двухлетний ребенок

Авария произошла вечером 19 ноября, возле пешеходного перехода по улице Роменской....

16.11.2017 08:45

Копы нашли водителя, въехавшего в чужое авто и скрывшегося с места аварии

Патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.