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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39223

Сегодня спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах

За сутки пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорания в жилом секторе.

Так в 5:44 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Кочерги Путивльского района. О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела, что горит крыша у дымохода. На место происшествия было направлено дежурное отделение караула 15-й Государственной пожарно-спасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и отделения местной пожарной команды с. Кочерги.

Преодолев расстояние в 20 километров, уже через 10 минут пожарные прибыли на место и установили, что кровля дома охвачена огнем по всей площади. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 2 км от очага горения.

В 6:37 пожар был локализован, и не допущено дальнейшего его распространения, а в 8:07 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Кочерги.

В результате пожара уничтожена кровля и повреждено перекрытие всей площади.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.

В этот же день в 4:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пгт Липовая Долина. О пожаре сообщил сосед. Силами отделения дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части в 5:50 пожар был локализован, а в 8:50 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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