На Сумщине пожарные тушили условные пожары в школах На базе учебных заведений спасатели отработали действия на случай возникновения пожаров.

21 ноября в г. Конотоп спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части провели тактико-специальные учения по ликвидации условного пожара в месте с массовым пребыванием детей. Объектом внимания спасателей стала Конотопская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-II ступеней.

По легенде, на первом этаже учебного корпуса возник пожар с угрозой распространения огня по всей территории здания. Факт возгорания заметил один из сотрудников школы, который включил пожарную сигнализацию и позвонил спасателям по номеру "101".

До прибытия пожарно-спасательного подразделения администрация заведения осуществила эвакуацию учащихся и провела обесточивание объекта. За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели, которым сообщили, что в помещении школы осталась еще 1 человек, который не может выйти. Спасатели оперативно обнаружили условного пострадавшего и эвакуировали его из помещения общеобразовательного учреждения. Также сотрудники 12-й Государственной пожарно-спасательной части провели тушение условного пожара.

Подобные тренировки в этот же день состоялись в г. Ромны на базе школы № 2. По тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из учебных кабинетов. Ученики и работники были своевременно эвакуированы, пожарные успешно ликвидировали условный пожар.

После отработки спасатели организовали показ пожарно-спасательной техники и оборудования. Дети с восторгом рассматривали спасательное снаряжение и примеряли спецодежду.