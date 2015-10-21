В Сумах покажут благотворительный спектакль кукольного театра из Греции

Моноспектакль создан в рамках международного благотворительного проекта “White Puppet Hag- Куклы объединяют людей“, сообщает медиа портал АТС creativpodiya.com.
Три истории, созданные на основе народных сказаний, притч и легенд, объединённые общей темой: место человека в этом мире, его связь с другими людьми и поиск себя.
Люди и куклы в поисках счастья и смысла бытия проживают свою жизнь в них, объединённых общим названием: « Путь к Морю». Разговор со зрителем ведётся языком символов: маски, куклы, песок и тени соединены в пазл человеческих чувств и стремлений.
Постановка и исполнение: Ирина Бойко
Музыка: Платон Антритсакис
Продолжительность 50 минут.
Адрес: Конгресс-Центра СумДУ (ул. Покровская, 9/1)
Начало: 18.00
Вход свободный, при желании вы можете совершить благотворительный взнос на любую сумму, которая пойдёт на лечение сумчанина Самусь Александра, 7 лет, который болен на спинально-мышечную атрофию.
Организаторы спектакля: Сумской Центр социального обслуживания «Берегиня».
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